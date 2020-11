Corona - Drei Tote und 171 Neuinfektionen im Burgenland

Aktuell 2.034 Menschen infiziert - 3.222 in behördlich angeordneter Quarantäne - 111 Personen im Spital

Im Burgenland gibt es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Eine 95-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart, ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing und eine 78-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See sind an oder mit Covid-19 gestorben, gab der Koordinationsstab am Mittwoch bekannt. Seit Dienstag wurden 171 Neuinfektionen registriert.

Landesweit sind bisher 58 Todesopfer zu beklagen. Die Anzahl der aktuell infizierten Personen ist um 150 auf 2.034 zurückgegangen. Insgesamt wurden bisher 5.687 Fälle bestätigt, 3.595 Personen gelten als genesen. 111 Patienten werden im Spital behandelt, davon befinden sich 18 auf der Intensivstation. 3.222 Menschen, das sind um 117 weniger als am Dienstag, stehen im Burgenland unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.