Corona - Drei Tote und 172 Neuinfektionen im Burgenland

Aktuell 1.694 Menschen infiziert - 2.950 in Quarantäne

Im Burgenland gibt es seit Montag 172 Neuinfektionen, 204 Personen sind genesen. Ein 87-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing sowie eine 95-jährige Frau und ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, berichtete der Koordinationsstab am Dienstag. Aktuell sind 1.694 Personen infiziert.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Burgenland 6.726 bestätigte Fälle registriert. 4.961 Personen gelten als genesen. 115 Patienten befinden sich im Spital, davon werden 15 intensivmedizinisch betreut. 2.950 Menschen, um 170 weniger als am Montag, stehen unter behördlich angeordneter Quarantäne.