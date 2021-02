Corona - Drei weitere Todesfälle in Kärnten

Sieben-Tages-Inzidenz in Hermagor bereits über 700

In Kärnten sind in den vergangenen 24 Stunden drei weitere Personen an oder mit Covid-19 gestorben. Laut Informationen des Landespressedienstes wurden im selben Zeitraum 102 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag weiterhin über 170. 87 Coronapatienten wurden mit Stand Sonntagfrüh im Krankenhaus behandelt, 14 von ihnen auf der Intensivstation.

Die österreichweit mit deutlichem Abstand höchste Sieben-Tages-Inzidenz verzeichnete weiterhin der Bezirk Hermagor. Sie stieg laut AGES auf bereits 703,4. Hermagor ist von der britischen Mutation des Coronavirus besonders stark betroffenen.