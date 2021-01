In Kärnten sind am Silvestertag drei weitere Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben. Wie der Landespressedienst am Freitag mitteilte, wurden am Donnerstag 167 Neuinfektionen verzeichnet (143 mittels PCR-Test festgestellt, dazu 24 aus Antigentests). Erneut gesunken ist die Zahl der Coronapatienten in den Krankenhäusern, mit Stand Freitagfrüh waren es 127, also um 19 weniger als noch am Tag zuvor. 13 Personen wurden auf Intensivstationen behandelt.