Corona - Dreizehn neue Todesfälle in Wien

31-jähriger Mann mit Vorerkrankungen verstorben - 614 Neuinfektionen

Auch in Wien steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Todesopfer weiter deutlich an. Seit gestern, Donnerstag, wurden 13 neue Fälle verzeichnet. Fünf Männer und acht Frauen sind verstorben. Der jüngste Betroffene war erst 31 Jahre alt. Er litt an Vorerkrankungen, wie der Krisenstab am Freitag mitteilte.

Insgesamt sind aktuell in Wien 62.015 positive Testungen bestätigt. Das ist ein Anstieg von 614 binnen 24 Stunden. 52.590 Personen sind bereits wieder genesen, aktuell erkrankt sind somit 8.811 Menschen.