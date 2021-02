Corona - Dritte Pandemie-Welle mit hoher Opferzahl in Ungarn

Premier drängte auf Immunisierung - Keine freie Vakzin-Auswahl für Bürger

Ungarn befindet sich in einer sehr schweren Lage, denn die dritte Pandemie-Welle hat das Land erreicht und fordert immer mehr Opfer. Das erklärte der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orban am Freitag im staatlichen Kossuth-Radio. Dabei wurden an einem Tag 3.093 Neuinfektionen verzeichnet, 110 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. 4.024 Corona-Kranke befanden sich im Spital, 352 wurden künstlich beatmet.

Laut Orban wird das Gesundheitswesen dem Druck standhalten. Die Reserven seien groß, die Versorgung von bis zu 20.000 Infizierten in Spitälern könne gesichert werden.

Der Premier lobte erneut die nationale Impfstoff-Beschaffung, wodurch Ungarn im europäischen Vergleich über die meisten für eine Immunisierung geeigneten Vakzine verfüge. Aktuell stehen fünf Impfstoffe zur Verfügung: Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V aus Russland und der chinesische Impfstoff Sinopharm. Von diesem von der EU-Kommission nicht zugelassenen Impfstoff hatte Ungarn fünf Millionen Dosen bestellt, wobei das ungarische Zentrum für Volksgesundheit (NNK) für eine Verimpfung noch die Genehmigung erteilen muss.

Die Nutzung des russischen Impfstoffes Sputnik V, von dem Ungarn zwei Millionen Dosen bestellt hat und der in der EU ebenfalls noch nicht zugelassen ist, war von der ungarischen Behörde bereits erlaubt worden. Laut einer Umfrage des Institutes "Pulzus" vom Jänner sind nur zwei Prozent der Ungarn bereit, sich den russischen Impfstoff spritzen zu lassen, bei dem chinesischen Impfstoff ist es nur ein Prozent.

Impfwillige Bürger werden laut Orban erst am Impfort erfahren, welches Vakzin ihnen verabreicht werden soll. Dieses könnte abgelehnt werde. Der Betroffene wird dann nicht von der Liste gestrichen, sondern erhält später erneut einen Termin.

Bisher wurden in Ungarn 391.000 Menschen zumindest einmal geimpft. Bis Anfang März soll die Zahl auf 1,225 Millionen, bis Anfang April auf 2,825 Millionen steigen.