Corona - Dritte Wiener "Checkbox" wird in der Donaustadt aufgestellt

Insgesamt 30 Ordinations-Container geplant

Wienerinnen und Wiener, die nicht wissen, ob sie Schnupfen, einen grippalen Infekt oder eine Coronavirus-Infektion haben, können sich in den Wiener "Checkboxen" untersuchen lassen. Standorte gibt es bereits in Favoriten beim Laaerbergbad und am Mildeplatz in Ottakring. Kommenden Donnerstag wird ein weiterer in der Erzherzog-Karl-Straße in der Donaustadt eröffnet, teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mit.

Bei den Boxen handelt es sich um Container-Ordinationen, in denen auch Ärzte anwesend sind. Insgesamt sollen 30 davon in der Stadt postiert werden. Termine werden täglich zwischen 7.00 und 19.00 Uhr vergeben.