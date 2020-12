Corona - Durchschnittsalter der Todesopfer in Italien bei 80 Jahren

40 Prozent der Toten in der Lombardei

Das Durchschnittsalter der Coronavirus-Opfer in Italien liegt bei 80 Jahren. 97 Prozent der am, oder mit Coronavirus Verstorbenen hatten zumindest eine Vorerkrankung, 65,9 Prozent meldeten mindesten drei oder mehr Krankheiten, geht aus Angaben des Obersten Gesundheitsinstituts ISS. Lediglich 1,2 Prozent der Verstorbenen waren jünger als 50 Jahre.

40 Prozent der 60.000 Todesopfer, die seit Beginn der Epidemie im Februar in Italien verzeichnet wurden, wurden in der Lombardei gemeldet. Die zweite Region mit den meisten Todesopfern ist die Emilia Romagna mit 10,4 Prozent aller am Covid verstorbenen Patienten, gefolgt von Piemont und Venetien.

In Italien ist am Sonntag die Schwelle von 60.000 Todesopfern seit Beginn der Coronavirus-Pandemie am 20. Februar überschritten worden. Am Sonntag wurden 564 Personen gemeldet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Samstag waren es 662. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 60.078.