Corona - Dutzende Tschechen demonstrierten vor Regierungsgebäude

Motto: "Wenn sie uns einsperren wollen, sperren wir sie ein" - Kabinett lehnt aber Lockerungen strikt ab

Mehrere Dutzend Menschen haben am Freitagnachmittag gegen die Corona-Restriktionen vor dem Regierungsgebäude in Prag demonstriert. Der Protest wurde von der Bürgerinitiative "PES ist verreckt" auf sozialen Netzwerken einberufen. "PES" heißt auf Tschechisch "Hund" und ist auch das Kürzel des offiziellen epidemischen Corona-Maßnahmensystems, aufgrund dessen die Regierung die Maßnahmen reguliert.

"Kinder in die Schule, Regierung vor Gericht", "Verfassung ist kein Toilettenpapier" und "Regierung, deine Tage sind gezählt", hieß es auf den Transparenten, die meist junge Leute ohne Masken trugen. Die Demonstranten wollten bis 18:00 Uhr den Eingang in das Regierungsgebäude blockieren. "Wenn sie uns einsperren wollen, sperren wir sie ein", lautete das Motto der Demonstration, die trotz Regenwetters stattfand.

Die Regierung plant jedoch angesichts weiter hoher Infektionszahlen keine Lockerungen. Im Gegenteil, am Donnerstag beschloss sie eine leichte Verschärfung der Restriktionen. In Tschechien gilt nach wie vor eine nächtliche Ausgangssperre, Restaurants, Sport- und Kultureinrichtungen sowie die meisten Schulen sind seit Wochen geschlossen. Die täglichen Neuinfektionszahlen liegen in dem 10,7-Millionen-Nachbarland an Arbeitstagen bei rund 8.000.

Auch die Impfung geht wegen Mangels an Impfstoffen nur mühsam voran. Laut dem Gesundheitsministerium sind in Tschechien bisher 2,5 Prozent der Population zumindest mit der ersten Dose immunisiert. Unterdessen verlauten Stimmen aus Regierungskreisen, wonach Tschechien eventuell auch das russische Vakzin "Sputnik V" bestellen könnte, wie es schon Ungarn getan hat.