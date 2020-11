Corona: Easyjet reduziert Flotte in Italien um ein Viertel

Betroffen sind die Flughäfen Mailand Malpensa, Venedig und Neapel

Der britische Billigflieger Easyjet, dem die Coronakrise den ersten Jahresverlust seiner Geschichte eingebrockt hat, reduziert seine Präsenz in Italien. So wird die Flotte in Italien um ein Viertel von 36 auf 27 Maschinen reduziert, teilte die Airline mit.

"Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich investiert, um über 20 Mio. Euro von und in Richtung Italien an Bord zu nehmen. Angesichts der stark zurückgegangenen Nachfrage müssen wir unsere Investitionen reduzieren. Das ist ein schwieriger aber notwendiger Beschluss", berichtete die Airline.

Die Kürzungen der Flotte werden die Flughäfen Mailand Malpensa, Venedig und Neapel betreffen. "Italien bleibt jedenfalls ein Schlüsselmarkt für Easyjet", versicherte Lorenzo Lagorio, Italien-Manager des britischen Billigcarriers. Easyjet informierte die Gewerkschaften über die Pläne zur Flottenreduzierung. Das Unternehmen forderte von der italienischen Regierung Maßnahmen zur Stützung des Flugverkehrs und zum Neustart der Branche.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September riss der Einbruch des Flugverkehrs infolge der Pandemie den Billigflieger tief in die roten Zahlen. Unter dem Strich stand ein Minus von fast 1,1 Mrd. britischen Pfund (1,23 Mrd. Euro), nach einem Gewinn von 349 Mio. Pfund im Vorjahr.