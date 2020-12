Corona - Ebenseer Fasching fällt 2021 aus

UNESCO-Kulturerbe und üblicherweise fixer Bestandteil des Faschingskalenders

Der Ebenseer Fasching fällt 2021 Corona-bedingt aus, teilten die Veranstalter am Donnerstag auf Facebook mit. Der rund 120 Jahre alte "Fetzenzug" ist UNESCO-Kulturerbe und ein fixer Bestandteil des Faschingskalenders, der alljährlich viele Besucher an den Traunsee zieht. Die typischen Kostüme sind aus bunten Stoffresten genäht, dazu werden Holzmasken und ausladende Hüte getragen. Das Treiben dauert üblicherweise vom Rosenmontag bis zum Faschingverbrennen am Aschermittwoch.

(B I L D A V I S O - Bilder vom Ebenseer Fetzenzug 2019 sind im AOM abrufbar)