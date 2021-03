Corona - Ein Todesopfer und 45 Neuinfektionen in Kärnten

In Kärnten sind von Sonntag auf Montag 45 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Nach Angaben des Landespressedienstes starb ein Mensch an oder mit Covid19. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf 683. Gestiegen ist die Zahl der Personen in Krankenhäuser, 96 mussten stationär behandelt werden (plus neun), 15 (plus 1) brauchten ein Intensivbett.