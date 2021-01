In Kärnten sind von Sonntag auf Montag 85 Neuinfektionen registriert worden, ein Mensch ist an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesopfer betrug damit 612. Nach Angaben des Landes Kärnten befanden sich 91 Erkrankte in stationärer Spitalsbehandlung, das sind um zehn mehr als tags davor, zehn Menschen lagen auf Intensivstationen (plus eins). Geimpft wurden in Kärnten bisher 12.622 Personen.