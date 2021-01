Corona - Ein Toter bei Protesten gegen Armut und Lockdown im Libanon

Offenbar über 200 Verletzte

Bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und gegen Armut ist in der Hafenstadt Tripoli im Norden des Libanon eine Person ums Leben gekommen. Dabei handle es sich um einen 30 Jahre alten Mann, meldete die staatliche libanesischen Nachrichtenagentur NNA am Donnerstag. Aus Krankenhauskreisen in der Stadt hieß es, mehr als 200 Menschen seien verletzt worden. Das Rote Kreuz meldete mehr als 100 Verletzte.

In der Hafenstadt war es am Mittwochabend den dritten Tag in Folge zu Protesten gegen die schlechte Wirtschaftslage und die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Pandemie gekommen. Die NNA berichtete, Demonstranten hätten Molotowcocktails und Steine geworfen. Die Sicherheitskräfte hätten Tränengas und Gummigeschoße eingesetzt, um die Stürmung eines Regierungsgebäudes zu verhindern.

Das Land am Mittelmeer erlebt derzeit eine der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen seiner Geschichte. Ein Großteil der Bevölkerung lebt in Armut. Die Corona-Pandemie und die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut Anfang August haben die Lage weiter verschärft.

Wegen hoher Infektionszahlen hatte die Regierung in Beirut bereits Mitte Jänner einen weitreichenden Lockdown beschlossen. So gilt eine 24-stündige Ausgangssperre. Auch die Supermärkte sind geschlossen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist im Libanon sehr hoch - sie lag zuletzt bei 367.