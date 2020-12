Corona - Einer der höchsten Werte bei wöchentlichen Todesfällen

2.536 Personen binnen sieben Tagen gestorben - 58 Prozent über dem Durchschnitt in der 49. Kalender Woche - GRAFIK

In der 49. Kalenderwoche – von 30. November bis 6. Dezember 2020 – sind in Österreich laut vorläufigen Daten von Statistik Austria 2.536 Personen gestorben. Dieser Wert ist einer der höchsten, der seit 1970 verzeichnet wurde. Er lag um 58 Prozent über dem Durchschnitt der gleichen Kalenderwoche der Jahre 2015 bis 2019. Rund ein Viertel (23,7 Prozent) starb in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

In der bis zum Jahr 1970 zurückreichenden Statistik wurde dieser Wochenschnitt in Österreich nur drei Mal übertroffen. Und zwar in der Woche zwei des Jahres 1970 mit 3.146 Todesfällen, in der Woche drei des selben Jahres mit 2.631 Verstorbenen und der Woche sieben des Jahres 1978 mit 2.566 Toten.

Insgesamt starben im heurigen Jahr bisher 82.610 Personen. "Das waren 8,6 Prozent mehr als im Fünfjahresdurchschnitt", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Der Zuwachs an Sterbefällen in den ersten 49 Wochen des Jahres 2020 betraf Männer (plus 11,5 Prozent) in deutlich stärkerem Umfang als Frauen (plus 5,9 Prozent).

(GRAFIK 1493-20)