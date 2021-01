Corona - Einnahmen der Italiener um 8,8 Prozent gesunken

Stärkster Konsumrückgang seit der Nachkriegszeit

Die Einnahmen der italienischen Familien sind im ersten Halbjahr 2020 infolge der Coronavirus-Pandemie um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Dieser Rückgang sei wesentlich stärker als im Rezessionsjahr 2009, als das Einnahmenminus der Familien bei 5,2 Prozent lag, teilte die Banca d'Italia am Donnerstag mit.

Trotz Stützungsmaßnahmen der Regierung sei auch der Konsum der Italiener im ersten Halbjahr um 9,8 Prozent zurückgegangen. Die Bürger sparen demnach drei Mal mehr als Ende 2019, um Geld für eine längere Krisenzeit zur Seite zu legen. Das Volumen der Investitionen sank im ersten Halbjahr 2002 um 6,6 Mrd. Euro, das sei der niedrigste Stand seit 1999, geht aus dem Dossier der italienischen Notenbank hervor. Vor allem bei der Aufnahme von Krediten zum Erwerb von Immobilien sei es zu einem klaren Rückgang gekommen.

Der Konsumentenschutzverband Codacons appellierte an die Regierung in Rom, sofort Maßnahmen zu beschließen, um den Konsum anzukurbeln. "Solange das Einkommen der Familien sinkt, kann der Konsum nicht wachsen und Italien wird keinen Ausweg aus dem Tunnel der Krise finden", so Codacons. Der Verband klagte über den stärksten Konsumrückgang seit der Nachkriegszeit.