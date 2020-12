Corona - Einreiseverbot nach Bulgarien für Nicht-EU-Bürger verlängert

Bis Ende Jänner

Das südöstliche EU-Land Bulgarien hat wegen steigender Corona-Neuinfektionen ein Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger bis Ende Jänner 2021 verlängert. Es gibt allerdings zahlreiche Ausnahmen wie etwa für die Einreisenden aus den Nachbarstaaten Serbien, Nordmazedonien und der Türkei sowie unter anderem den Schengen-Staaten, aus Israel, Kanada, Australien, der Ukraine.

Für Bus- und Fernfahrer sowie Piloten gilt die am Dienstag in Kraft getretene Verordnung von Gesundheitsminister Kostadin Angelow nicht.

Bulgarien hat wegen kontinuierlich steigender Corona-Neuansteckungen am Freitagabend einen Teil-Lockdown verhängt. Die gesamte Gastronomie, alle Schulen und Universitäten, Fitnessstudios sowie teilweise Einkaufszentren mussten schließen. Für den Lieferservice von Restaurants fiel ab Dienstag der Mehrwertsteuersatz von 20 auf jetzt neun Prozent. Die bürgerlich-nationalistische Regierung beschloss weitere Corona-Hilfen für die vom Lockdown getroffenen Bereiche.

In dem Balkanland mit einer Bevölkerung von 6,9 Millionen sind aktuell 90.700 Menschen infiziert. Bis 00.00 Uhr am Dienstag gab es binnen 24 Stunden 2814 Corona-Neuinfektionen. Im fast zwölfmal so großen Deutschland lagen die Neuansteckungen bei 13.604.

Seit Beginn der Pandemie wurden in dem Balkanland insgesamt 145.300 Corona-Infektionen nachgewiesen, wobei das Land im Frühjahr noch relativ gering betroffen war. Insgesamt 4035 Menschen starben in Bulgarien im Zusammenhang mit Covid-19 - am Dienstag wurde mit 221 Corona-Toten binnen 24 Stunden ein Rekord verzeichnet. Der Personalmangel in den Corona-Stationen verschärft sich vielerorts.

Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist seit Oktober in Bulgarien auch im Freien wieder obligatorisch, wenn ein Corona-Abstand unmöglich ist. Die ersten 125.000 Corona-Impfstoff-Dosen von Pfizer-Biontech werden in dem EU-Land bis Jahresende oder im Jänner 2021 erwartet, wie Gesundheitsminister Angelow ankündigte. An einem Impfplan werde noch gearbeitet.