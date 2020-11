Corona - Einschränkungen für Bethlehem-Weihnachtsfeiern

In reduzierter Form und mit begrenzter Teilnehmerzahl

Die Feiern der Advent- und Weihnachtszeit werden in diesem Jahr in Bethlehem in reduzierter Form und mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. Das sagte der Bürgermeister von Bethlehem, Anton Salman, laut einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur PNN.

Die anhaltende Pandemie zwinge für das kommende Weihnachten dazu, "ein Höchstmaß an Sicherheit und Prävention zu gewährleisten", so Salman. Statt wie in den Vorjahren mit zahlreichen Veranstaltungen über den Zeitraum von bis zu 60 Tagen werde in diesem Jahr das Feiern auf "die grundlegenden Aktivitäten" wie das Entzünden der Kerzen am Weihnachtsbaum, den Weihnachtsmarkt sowie das Protokoll für den Einzug der Patriarchen auf den Krippenplatz vor der Geburtsbasilika reduziert. Wegen der Teilnehmerbeschränkung sollen die zentralen Veranstaltungen in Medien und Sozialen Netzwerken übertragen werden.

Gleichzeitig kündigte der Bürgermeister an, in einer gemeinsamen Kampagne mit dem Gesundheitsministerium die Bürger der Stadt für die Sicherheitsmaßnahmen zu schulen, etwa im Blick auf die Vermeidung von Menschenansammlungen. Eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit während der Feiertage wolle man dadurch vermeiden. Die Zahl der ausländischen Besucher zu Weihnachten soll eingeschränkt werden, ein vollständiges Besuchsverbot werde es aber nicht geben.

Weihnachten sei eine Botschaft der Hoffnung und des Lichts, dass es der Menschheit gelinge, die Covid-19-Pandemie zu überkommen und zu einem normalen Leben zurückzufinden, so Salman.