Corona - "Eisenstadt testet" mit eigener Servicenummer für Anmeldung

Testkapazität soll auf 25.000 Personen ausgeweitet werden

Die zweite Runde der Corona-Massentests findet in Eisenstadt von 13. bis 17. Jänner statt. Neben der Online-Anmeldung auf oesterreich-testet.at steht auch eine eigene Telefon-Hotline (02682/705154) zur Verfügung, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Telefonische Anmeldungen sind ab sofort werktags von 8.00 bis 16.00 Uhr und an den Testtagen von 7.30 bis 18.30 Uhr möglich. Getestet wird im Allsportzentrum von 13. bis 17. Jänner von 7.30 bis 18.30 Uhr.

Im Dezember wurden auf den acht Teststraßen bei einer theoretischen Testkapazität von 19.500 über 6.100 Personen getestet. Die Testkapazität soll auf knapp 25.000 Personen erhöht werden. Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) appellierte an die Bevölkerung, das Angebot anzunehmen: "Je mehr Personen sich testen lassen, umso wirkungsvoller ist diese Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie."