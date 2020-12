Corona - Eislaufen in St. Pölten nur noch mit Online-Reservierung

"Leiner Eiszauber" bis zum Heiligen Abend geschlossen

Die Eislauffläche am St. Pöltner Rathausplatz kann in Zukunft nur noch nach vorheriger Online-Reservierung besucht werden. "Aufgrund der Verordnung der Bundesregierung ist nur ein limitierter Zugang zum Eislaufplatz möglich", hieß es am Montag in einer Aussendung. Wegen der hohen Nachfrage setze man nun auf ein neues System, mit dem lange Wartezeiten und großer Andrang vermieden werden sollen.

Der "Leiner Eiszauber" soll zudem erst wieder am Donnerstag, dem Heiligen Abend, zur Verfügung stehen. Bis zu sechs Personen können sich ab Mittwoch auf stp-eiszauber.at einen Platz dafür sichern. Die Tickets gelten jeweils zwei Stunden, gab die Stadt bekannt.