Corona - Eislaufen, Skilanglauf, Golf schon ab Montag wieder erlaubt

Lockerungen für Freizeitsport

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler hat in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium Lockerungen für den Freizeitsport erreicht, die ab Montag (7. Dezember) gelten werden. So dürfen Outdoor-Sportstätten für jene Sportarten öffnen, bei deren Ausübung es zu keinem Körperkontakt kommt, teilte das Büro des Ministers am Freitagabend mit. Somit sind etwa Eislaufen, Skilanglauf, Golf oder Leichtathletik wieder möglich.

Bei der Sportausübung muss allerdings für jede Person eine Fläche von mindestens zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen.