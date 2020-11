Corona - Elektive OPs in Kärnten werden schrittweise verschoben

Land weitet Notfallplan bei Spitalsbetten aus - Kärnten erwartet "erhebliche Maßnahmenverschärfungen durch den Bund"

Angesichts drastisch steigender Corona-Zahlen weitet das Land Kärnten den bisherigen Drei-Stufen-Plan für die Bettenkapazitäten auf einen Fünf-Stufen-Plan aus. Wie der Landespressedienst am Freitag auf APA-Anfrage mitteilte, werden elektive Operationen "sukzessive zurückgefahren": "Es finden noch welche statt, aber je mehr Kapazitäten für die Covid-Patienten gebraucht werden, desto weniger sind es."

Patienten, die für elektive Operationen angemeldet sind, werden schon im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht, dass die Eingriffe womöglich verschoben werden. Die Akutversorgung sei aber dennoch gewährleistet: "Patienten mit Beschwerden sollen sich nicht scheuen, das Krankenhaus aufzusuchen", hieß es vom Landespressedienst.

Derzeit sind in Kärnten für Covid-Patienten 371 stationäre Betten und 40 Intensivbetten vorgesehen. Mit Stand Freitagfrüh müssen 274 Infizierte in Krankenhäusern behandelt werden, das sind um 25 mehr als noch am Tag zuvor. 252 dieser Patienten werden auf Normalstationen, 22 auf Intensivstationen behandelt.

Mit dem geplanten Fünf-Stufen-Plan sollen weitere Kapazitäten für den stationären und intensiven Bereich geschaffen, beziehungsweise geplant werden, erklärte der Landespressedienst. Wie viele Betten dann zur Verfügung stehen werden, soll am Montag bekannt gegeben werden.

Das Koordinationsgremium des Landes Kärnten hat in seiner Sitzung am Freitag auch die Situation in ganz Österreich ins Visier genommen. Diese wurde als "sehr kritisch" eingestuft, man erwartet "erhebliche Maßnahmenverschärfungen durch den Bund". Das Koordinationsgremium werde daher auch am Wochenende zusammentreffen.