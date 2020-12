280 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in Niederösterreich am Dienstag um weitere elf auf 837 gestiegen. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 280 Neuinfektionen gemeldet. 8.761 Kontaktpersonen befanden sich im Bundesland in Quarantäne, das waren um 1.305 weniger als noch am Montag.