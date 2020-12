12.413 Kontaktpersonen in Quarantäne

In Niederösterreich ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Dienstag um elf auf 767 angestiegen. 220 Neuinfektionen wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) im Bundesland binnen 24 Stunden registriert. 12.413 Kontaktpersonen befanden sich in häuslicher Quarantäne, am Montag waren noch 12.514 gezählt worden.