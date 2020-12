In Kärnten sind in den vergangenen 24 Stunden elf weitere Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Wie der Landespressedienst mitteilte, wurden seit Mittwochfrüh 220 Neuinfektionen verzeichnet (190 aus PCR-Tests plus 30 positive Antigentests). Zurückgegangen ist die Zahl der Erkrankten, die im Spital behandelt werden müssen: Insgesamt waren 286 Personen im Krankenhaus, um 41 weniger als noch am Mittwoch. 22 Patienten waren mit Stand Donnerstag auf der Intensivstation.