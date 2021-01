Corona - Ende der Feiertage, Italien wird zur gelben Zone

Lokale und Geschäfte öffnen wieder - Präsenzunterricht für fünf Millionen Schüler

Mit dem Ende der Weihnachtsfeiertage am Dreikönigstag ist in Italien die Phase des strengen Lockdowns ausgelaufen. Ab (dem heutigen) Donnerstag wird das ganze Land zur gelben Zone, die Anti-Covid-Vorschriften werden lockerer. Am Donnerstag und am Freitag sind Bars und Restaurants offen, und zwar bis 18.00 Uhr. Geschäfte öffnen bis 20.00 Uhr. Ein Ausgangsverbot von 22.00 bis 5.00 Uhr bleibt aufrecht. Bewegungsfreiheit ist in der Heimatregion erlaubt.

Am Wochenende (9. und 10. Jänner) tritt die erste Verschärfung ein, so der weitere Fahrplan. Die Gastronomie soll dann geschlossen sein, lediglich Take-away ist erlaubt. Geschäfte können jedoch offen bleiben. Bewegungsfreiheit in einem Umkreis von 30 Kilometern ist für Menschen in Kommunen mit bis zu 5.000 Einwohnern erlaubt.

Fünf Millionen Kinder kehrten am Donnerstag nach den Weihnachtsfeiertagen in die Schulen zurück. Schüler der höheren Jahrgangsstufen sind in fast allen Regionen dagegen weiterhin im Distance Learning. Erst am kommenden Montag sollen in einigen Regionen die höheren Schulen für Präsenzlehre geöffnet werden.

Die Regierung in Rom hat Anti-Covid-Maßnahmen für die Zeit bis zum 15. Jänner beschlossen. Erwartet wird nächste Woche eine weitere Verordnung, die die jüngsten Entwicklungen der Epidemie berücksichtigen soll. Die Regierung will wieder auf das Ampelsystem zurückgreifen, das laut Premier Giuseppe Conte bisher positive Resultate gezeigt habe. Die Richtlinien, nach denen das Ampelsystem funktioniert, sollen strikter werden, was bereits für Diskussionen sorgt.

Italien will indes die am 27. Dezember begonnene Impfkampagne beschleunigen. Bis zu 70.000 Personen sollen täglich geimpft werden, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza. Ab dem 20. Jänner sollen zusätzliche 1.500 Ärzte und Krankenpfleger dafür eingesetzt werden. Bisher wurden circa 260.000 Italiener geimpft.

Ab der kommenden Woche sollen die ersten Anti-Covid-Impfdosen des US-Pharmakonzerns Moderna in Italien eintreffen, der Impfstoff wurde gerade erst von der Europäischen Union zugelassen. In den nächsten drei Monaten soll Moderna Italien 1,3 Millionen Dosen liefern, 100.000 davon allein im Monat Jänner.

Zuletzt wurden 548 Covid-Todesopfer gemeldet und 20.331 Neuansteckungen. 178.000 Tests wurden durchgeführt, 11,4 Prozent fielen positiv aus.