Corona - England beginnt mit Impfungen in Hausarztpraxen

An 100 Standorten für 80-Jährige sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen

In England werden von dieser Woche an Corona-Impfungen in Hausarztpraxen im ganzen Land verabreicht. Das teilte der Nationale Gesundheitsdienst NHS mit. An 100 Standorten im Land werden demnach 80-Jährige sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen mit dem kürzlich in dem Land zugelassenen Präparat von Biontech und Pfizer geimpft. Zunächst konnte der Impfstoff wegen der komplizierten Lagerung bei etwa minus 70 Grad nur in Krankenhäusern verabreicht werden.

Auch in den anderen Landesteilen des Vereinigten Königreichs, nämlich Schottland, Wales und Nordirland, seien noch in dieser Woche Impfungen von Pflegeheimbewohnern geplant, hieß es in der Mitteilung. Das Gesundheitssystem liegt in der Zuständigkeit der einzelnen Regionalregierungen.

Großbritannien hatte Anfang Dezember als erstes Land der Welt dem Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. Vergangene Woche wurde die 90 Jahre alte Margaret Keenan als erster Mensch mit dem neuen Impfstoff regulär behandelt. Noch in diesem Jahr sollen vier Millionen Impfdosen in dem Land eintreffen - weitere 40 Millionen werde im kommenden Jahr erwartet. Laut Regierung handelt sich um die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes.