Corona - Entspannung für die Schweizer Kultur nicht absehbar

Kulturinstitutionen sind in mehreren Kantonen geschlossen, Veranstaltungen auf 50 Personen beschränkt

Alain Berset, Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) hat sich am Montag mit rund 20 Vertreterinnen und Vertretern der Dachverbände aus der Kulturbranche getroffen. Thema war die Situation der Kultur vor dem Hintergrund der Covid 19-Pandemie. Eine Entspannung der Lage für den Kultursektor sei "gerade vor dem Hintergrund der zweiten Pandemiewelle nicht absehbar", hieß es danach in einer Mitteilung.

Doch Berset sei sich "der großen Herausforderungen, die sich für das Schweizer Kulturleben in der aktuellen Situation stellen, bewusst". Dabei verwies das EDI insbesondere auf die Beschränkung der öffentlichen Veranstaltungen auf 50 Personen oder die Schließungen kultureller Institutionen in mehreren Kantonen. In der Schweiz hatte es zuletzt einen leichten Rückgang der Neuinfektionen auf hohem Niveau gegeben.

Das EDI gab bekannt, dass im Nachgang zum letzten März, als dem Kultursektor zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen 280 Millionen Franken (258,80 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt worden waren, nun die Gesuche von Kulturschaffenden und Kulturvereinen im Laienbereich vollständig bearbeitet seien. Zudem hätten die zuständigen Kantone rund 70 Prozent der Gesuche um Ausfallentschädigung abgeschlossen.

Berset hat weiter bekannt gegeben, dass Kulturschaffende und Kulturvereine im Laienbereich nun erneut Gesuche um Soforthilfen stellen könnten. Dies vor dem Hintergrund, dass das Parlament Ende September im Rahmen des Covid-19-Gesetzes weitere 130 Millionen Franken für den Kultursektor für das Jahr 2021 zur Verfügung gestellt hat. Offen sei indes, ob dieser Betrag ausreichen werde, wie Berset laut Mitteilung anlässlich des heutigen Treffens sagte.