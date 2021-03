Corona - Entwarnung nach Covid-19-Ausbruch an Linzer Volksschule

Bei Durchtestung aller Schüler und Lehrer kein weiterer Fall festgestellt

In einer Linzer Volksschule, in der in der Vorwoche bei neun Kindern einer Klasse sowie bei drei Lehrern eine Covid-19-Infektion festgestellt worden war, hat die Stadt nach dem Test sämtlicher Schüler und Pädagogen Entwarnung gegeben: Alle 204 Tests waren negativ. Die neun Kinder und drei Lehrer, die in der Vorwoche positiv getestet worden waren, sind in Quarantäne, alle anderen nehmen wieder normal am Unterricht teil, hieß es am Mittwoch.