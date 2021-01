Corona - "Epidemische Ausnahmesituation" in Bulgarien verlängert

Bis 30. April

In Bulgarien wird eine bis Ende Jänner geltende "epidemische Ausnahmesituation" um drei Monate verlängert. Das entschied die Regierung in Sofia auf einer Sondersitzung am Dienstag. Damit können Corona-Maßnahmen per Verordnungen des Gesundheitsministers weiter gelockert oder verschärft werden, ohne dass das Parlament darüber entscheiden muss.

Bei einer Bevölkerung von 6,9 Millionen Einwohnern wurden in dem Balkanland binnen 24 Stunden am Montag 772 Corona-Neuansteckungen registriert. Angesichts der gebremsten Dynamik der Corona-Neuansteckungen beauftragte Regierungschef Boiko Borissow am Dienstag Gesundheitsminister Kostadin Angelow, eine Verordnung zur Lockerung der Einschränkungen auszuarbeiten.

Die vom Teil-Lockdown angeschlagene Gastronomie fordert eine baldige Öffnung der Lokale noch vor März. Lokalbesitzer und Betreiber kündigten für Mittwoch eine Demonstration in Sofia an. Von den seit Ende November geltenden Corona-Einschränkungen sind Apotheken, Supermärkte, Drogerien, Bank- und Versicherungsfilialen sowie Tankstellen ausgenommen. Am 4. Jänner waren Kindergärten und Volksschulen wieder geöffnet worden.

Die Zahl der als infiziert geltenden Menschen ist aktuell auf 26.582 zurückgegangen. Vor einer Woche hatte es noch 39.563 aktive Corona-Fälle gegeben. Seit Beginn der Pandemie starben 8.880 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in dem Land.