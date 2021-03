Corona - Ermittlungen gegen Feldkircher Bürgermeister eingestellt

Wolfgang Matt war nach verfrühter Corona-Impfung angezeigt worden - Laut Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf strafrechtlich relevantes Verhalten

Die Ermittlungen gegen den Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt (ÖVP), der als "Impfvordrängler" nicht nur österreichweit Schlagzeilen gemacht hatte, sind eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch bestätigte am Freitagmittag dementsprechende Medienberichte. "Es haben sich keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten ergeben", begründete Sprecher Heinz Rusch gegenüber der APA.

Der 65-jährige Matt hatte sich Mitte Jänner bei einer Impfaktion in einem Seniorenheim in Feldkirch-Gisingen impfen lassen, obwohl er gemäß Impfplan noch nicht an der Reihe war. Matt verteidigte seine Impfung zunächst, er habe die letzte zur Verfügung stehende Impfdosis erhalten, "die sonst verloren gegangen wäre". Nach einem viel diskutierten Fernseh-Auftritt und viel harscher Kritik, auch aus Bundes- und Landesregierung, entschuldigte sich Matt schließlich. Ihm sei die Tragweite seiner Entscheidung in diesem Moment nicht bewusst gewesen. Vorarlberg führte als Konsequenz "Impfaufpasser" ein, die jede Impfaktion in Seniorenheimen von zwei Mitarbeitern des Landes dokumentieren.