Corona - Erneut hohe Zahl an Todesfällen in der Steiermark

43 Männer und Frauen mit oder an Covid-19 verstorben

In der Steiermark sind bis Dienstag wieder vergleichsweise viele Männer und Frauen, nämlich 43, an oder mit Covid-19 gestorben, hieß es seitens der Kommunikation Land Steiermark. Erst am Tag zuvor waren 44 Todesfälle gemeldet worden. Bis Mitternacht wurden insgesamt 401 Neuinfektionen verzeichnet. Aktuell sind somit 11.626 Steirer aktiv mit dem Coronavirus infiziert, 19.351 sind genesen. 564 Personen sind bisher in der Grünen Mark verstorben.

Von den steirischen Verstorbenen waren 288 Männer und 276 Frauen. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.