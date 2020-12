Corona - Erneut Rückgang an Infizierten in Tirol

Auch weniger Spitalspatienten - Sechs weitere Todesfälle

Tirol verzeichnet erneut einen Rückgang an Corona-Fällen: Mit Stand Sonntagmittag waren 1.873 Menschen infiziert - um 77 weniger als am Tag zuvor. Seit Samstag lagen 124 positive Testergebnisse vor, gleichzeitig waren aber 195 weitere Personen vom Virus genesen. Auch weniger Spitalspatienten wurden gemeldet. Indes starben sechs weitere Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Die Verstorbenen waren zwischen 76 und 92 Jahren alt. Alle wiesen Vorerkrankungen auf.

In Tirols Spitälern wurden vorerst 214 Corona-Patienten behandelt, um drei weniger als am Samstag. 49 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung, um zwei weniger als am Tag zuvor.

Die meisten Covid-Fälle verzeichnete weiter der Bezirk Innsbruck-Land mit 420, gefolgt von der Landeshauptstadt Innsbruck mit 265 und dem Bezirk Imst mit 232. In Tirol wurden bis dato 442.910 Testungen durchgeführt.