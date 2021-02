Corona: Erneut weniger Infizierte in Tirol, starkes Patienten-Minus

Seit vielen Wochen Tiefststand an Intensivpatienten - Seit einer Woche Neuinfektionen im zweistelligen Bereich

In Tirol gibt es ungeachtet der Debatte um die südafrikanische Coronavirus-Variante erneut rückläufige Infiziertenzahlen sowie ein starkes Minus bei den Krankenhauspatienten. Im Bundesland waren vorerst 1.050 Menschen mit dem Virus infiziert - um 38 weniger als am Tag zuvor. In den Spitälern wurden noch 84 Corona-Patienten behandelt (minus 22). Davon benötigten 21 Menschen eine intensivmedizinische Betreuung - ein Tiefststand seit vielen Wochen.

Seit einer Woche blieben in Tirol die Neuinfektionen im zweistelligen Bereich. In den vergangenen 24 Stunden kamen 92 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 127 weitere Personen vom Virus genesen. Im besonders in Diskussion stehenden Bezirk Schwaz gab es noch 200 Covid-Fälle, dahinter folgte der Bezirk Innsbruck-Land mit 161 und der Bezirk Lienz mit 158. In der bevölkerungsreichen Landeshauptstadt Innsbruck waren 113 Personen infiziert.

Auch die Spitals-Lage im Bezirk Schwaz stellte sich indes mehr als stabil dar: Acht Covid-Erkrankte wurden im dortigen Bezirksspital behandelt, nur einer befand sich auf der Intensivstation. In Tirol wurden bis dato 534.074 Testungen durchgeführt.