Corona - Erneut weniger Infizierte und Spitalspatienten in Tirol

Sieben weitere Todesfälle

Tirol hat erneut einen Rückgang an Corona-Infizierten und Spitalspatienten verzeichnet. Mit Stand Freitagmittag waren 3.911 Menschen aktiv erkrankt - um 416 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden lagen 300 positive Testergebnisse vor, gleichzeitig waren aber auch 709 weitere Menschen vom Virus genesen. In den Spitälern wurden 353 Corona-Patienten behandelt - um 18 weniger als am Donnerstag. 74 benötigten intensivmedizinische Behandlung, damit um zwei weniger.

Indes gab es im Bundesland sieben weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Verstorbenen waren zwischen 65 und 95 Jahren alt. Sie litten teilweise an Vorerkrankungen, teilweise standen noch Abklärungen an.

Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 803 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 735 und dem Bezirk Schwaz mit 555. Die Landeshauptstadt Innsbruck verzeichnete noch 500 Covid-Fälle. Im Bundesland wurden bis dato 413.610 Testungen durchgeführt.