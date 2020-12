Corona - Erste Impfungen auch in Estland

Seit Herbst starker Anstieg der Neuinfektionen

Auch Estland hat am Sonntag mit Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Als erste Person wurde vor laufender Kamera eine Ärztin in der Industriestadt Kohtla-Järve im Nordosten des baltischen EU-Landes geimpft. Im Laufe des Tages wurden auch noch Ärzten und Pfleger in den beiden größten Städten Tallinn und Tartu eine Injektion mit dem Vakzin von Biontech-Pfizer verabreicht. Estland hatte am Samstag die erste Lieferung von knapp 10.000 Impfdosen erhalten.

Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohner registriert seit dem Herbst einen deutlichen Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung aktuell schlechter als in Deutschland. Die deutsche Bundesregierung hatte ganz Estland ab Samstag als Corona-Risikogebiet eingestuft. In dem Ostseestaat wurden seit Beginn der Pandemie bisher insgesamt über 25.000 Fälle erfasst. 207 Menschen starben an dem Virus.