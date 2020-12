Corona - Erste Impfungen in Tirol könnten Ende Dezember stattfinden

Abstimmungen mit Bund laufen noch - 24.000 Impfdosen sollen in erster Jänner-Hälfte zur Verfügung stehen - Alten- und Pflegeheime werden zuerst versorgt

Der Impfstart in Tirol könnte nun doch schon früher erfolgen als bisher bekannt. Es dürfte schon Ende Dezember - und nicht erst im Jänner - so weit sein, dass erste Dosen gegen das Coronavirus verabreicht werden, hieß es vom Land auf APA-Anfrage. Derzeit würden dazu noch Gespräche und Abstimmungen mit dem Bund laufen.

Man gehe aber davon aus, "dass die Verteilung der ersten Impfdosen zeitgleich an alle Bundesländer erfolgen wird". In der ersten Jänner-Hälfte sollen dann über 24.000 Impfdosen zur Verfügung stehen, die für Wohn- und Pflegeheime reserviert sind. Damit können mit der Zweifach-Impfung rund 12.000 Menschen vor dem Virus geschützt werden. Laut Land werden mit dieser Tranche alle Bewohner und Mitarbeiter in diesen Einrichtungen auf freiwilliger Basis versorgt.

Die Impfung selbst werden Ärzte oder diplomierte Pflegekräfte unter ärztlicher Aufsicht verabreichen. Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) sagte zuletzt, dass die Abstimmungen mit den Wohn- und Pflegeheimen "auf Hochtouren" laufen würden. Man stehe mit allen Einrichtung in Kontakt. "Bis die Impfdosen in Tirol eintreffen, geht es nun darum, entsprechende Strukturen sowie Formalitäten rasch auf Schiene zu bringen, Bedarfseinmeldungen auszuarbeiten und benötigte Kapazitäten - beispielsweise hinsichtlich Lagerungsmöglichkeiten sowie Impf-Personal - sicherzustellen", berichtete er.