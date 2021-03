Corona - Erster Schritt aus dem Lockdown in der Schweiz

Geschäfte, Museen und Zoos sind wieder offen

Ein Schritt zurück in den Alltag: Seit Montag sind in der Schweiz Geschäfte und ein Teil der Freizeiteinrichtungen nach einer sechswöchigen, coronabedingten Schließung wieder geöffnet. Die Freude bei Kunden, Detailhandel und Museumsbetreibern ist groß.

Die Freude darüber, dass die Geschäfte öffnen, stand manch einer Verkäuferin trotz Maske ins Gesicht geschrieben, so im Warenhaus Loeb in Bern, wie ein Reporter von Keystone-SDA berichtete. Auch beim einem der größten Schweizer Einkaufszentren, der Mall of Switzerland in Ebikon LU, hiess es, alle seien "äußerst motiviert".

Und bei Globus wurde eine positive Grundstimmung und eine gute Kundenfrequenz registriert, wie es auf Anfrage hieß. Es sei zu Warteschlangen gekommen.

Bei Ikea standen die Kunden nicht mehr so früh Schlange, wie nach dem ersten Lockdown, wie Mediensprecher Aurel Hosennen sagte. Damals standen um 7.00 Uhr früh bei der Filiale in Spreitenbach AG die ersten Kunden bereit, diesmal fast zwei Stunden später. Die Onlinebestellungen seien während der Schließung sehr gut gelaufen, dies habe den Effekt wohl aufgefangen. Dennoch seien es am Montag früh mehr Kunden gewesen als an einem gewöhnlichen Wochenbeginn.

In Bern blieb der große Ansturm aus, dort erwachten in der Früh die Geschäfte in der Innenstadt sanft aus dem Lockdown. Die Wiedereröffnung verlief ausgesprochen ruhig.

Auch in Zürich war bis Mittag nicht viel los: Vereinzelt bildeten sich Schlangen vor Geschäften, etwa vor Bekleidungsgeschäften oder Bijouterien an der Bahnhofstraße, wie ein Augenschein eines Keystone-SDA-Reporters vor Ort ergab. Ansonsten zeigte sich die Bahnhofstraße, wie es an einem Montagmorgen erwartet werden kann: mit relativ wenigen Menschen unterwegs.

Nebst Läden konnten auch Museen und Zoos ihre Tore öffnen. "Wir haben die Besucherinnen und Besucher sehr vermisst", sagte Merja Rinderli vom Bernischen Historischen Museum auf Anfrage. "Es ist eine wahre Wohltat, durchs Haus zu gehen und die Ausstellungsräume wieder belebt zu sehen." Einen Großandrang gab es aber nicht.

Am Montag traten die ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. Für die Menschen in der Schweiz öffneten die Einkaufsläden und Märkte für Güter des nicht täglichen Bedarfs, die Museen und Lesesäle von Archiven und die Bibliotheken. Auch die Außenbereiche von Zoos, botanischen Gärten und Freizeit- sowie einige Sportanlagen waren wieder zugänglich. Es gelten überall Maskenpflicht sowie Abstandsregeln und Kapazitätsbeschränkungen.

Weiterhin auf Lockerungen warten müssen auch die Gastronomiebetriebe, dasselbe gilt für ihre Terrassen. Auch Veranstaltungen mit Publikum sind weiterhin verboten. So bleiben Kinos, Casinos, Bars, Discos und Tanzlokale zu.