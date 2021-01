Corona - Erster Tag seit Monaten ohne gemeldete Tote in Kärnten

307 Neuinfektionen

Erstmals seit 6. November hat der Kärntner Landespressedienst Donnerstagfrüh keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Ausgeschlossen, dass noch Todesfälle nachgemeldet werden, ist damit aber nicht. Seit Ausbruch der Pandemie starben im Bundesland 542 Frauen und Männer mit bzw. an Covid-19 - 13 von ihnen während der ersten Welle im Frühjahr, alle anderen seit Ausbruch der zweiten Welle im Herbst.

Die Zahlen zum Infektionsgeschehen deuteten trotz Lockdown auf eine steigende Ausbreitung hin. 307 Neuinfektionen wurden gemeldet - doppelt so viele wie im Schnitt der bisherigen Jännertage. 284 Neuinfektionen wurden mittels PCR-Test bestätigt, weitere 23 mit einem Antigentest. Mit Stand Donnerstag (8.00 Uhr) gab es 1.636 den Behörden bekannte Infizierte in Kärnten. Ausgewertet wurden 523 PCR- und 173 Antigentests. Die Positivrate lag bei 54 Prozent (PCR-Tests) bzw. 13 Prozent (Antigentests). Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist ein Wert über fünf Prozent ein Indiz für ein tatsächlich höheres Infektionsgeschehen.