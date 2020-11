Corona - Erstmals mehr als 2.000 Neuinfektionen in Litauen

Seit Samstag im Teil-Lockdown

Erstmals sind in Litauen mehr als 2.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gezählt worden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Vilnius vom Freitag wurden in dem baltischen EU-Land 2.066 Fälle binnen 24 Stunden registriert. Die meisten Neuinfektionen wurden in den drei größten Städten Vilnius, Kaunas und Klaipeda (Memel) festgestellt.

Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern verzeichnete damit nun insgesamt 31.878 bestätigte Infektionen und 253 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Angesichts der steigenden Neuinfektionen hat die Regierung in Vilnius das gesamte Land seit vergangenen Samstag für zunächst drei Wochen in einen Teil-Lockdown geschickt. Gesundheitsminister Aurelijus Veryga sagte unter der Woche, er habe wenig Zweifel, dass die landesweite Quarantäne - wie sie in Litauen offiziell genannt wird - über den 29. November hinaus verlängert wird.