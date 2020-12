Corona - Erstmals mehr als 4.000 Intensivpatienten in Deutschland

Dritthöchster Wert bei neuen Todesfällen seit Pandemie-Beginn

Die Zahl der Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen hat erstmals die Schwelle von 4.000 überschritten, jene der neu gemeldeten Todesfälle erreichte am Freitag laut Robert Koch-Institut mit 432 den dritthöchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden lag am Freitag bei 23.449. Damit liegt der Wert knapp über den 22.806 Fällen der Vorwoche.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) meldete am Freitag 4.011 Menschen in intensivmedizinischer Behandlung, 31 mehr als am Vortag. 60 Prozent der Patienten werden invasiv beatmet. Die angegebene Zahl der freien Intensivbetten war in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Sie liegt laut Divi-Bericht ohne Notfallreserve aktuell bei rund 5.000.