Corona - Erstmals wieder 100 Covid-19-Spitalspatienten in Kärnten

Niveau wie zuletzt Mitte Jänner - 171 Neuinfektionen und zwei weitere Tote

Die Belegung der Kärntner Covid-Stationen in den Krankenhäusern ist am Freitag erstmals seit Mitte Jänner wieder dreistellig geworden. 100 Patienten wurden in einem Krankenhaus behandelt, 15 von ihnen auf einer Intensivstation. Wie der Landespressedienst mitteilte wurden 171 Neuinfektionen verzeichnet. Zwei weitere Kärntner starben mit oder am Virus, damit stieg die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf 694.

1.472 Menschen im Bundesland waren als aktive Corona-Infizierte registriert - auch das ist ein Höchststand, wenn man die vergangenen Wochen betrachtet. Anfang Februar gab es deutlich weniger als 900 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, berechnet auf Basis der täglich vom Landespressedienst veröffentlichten Zahlen, lag am Freitag bei 184. Im Durchschnitt wurden an den vergangen sieben Tagen jeden Tag 147 Neuinfektionen registriert. Von 1.121 Tests, die seit Donnerstagfrüh hinzukamen, waren gut 15 Prozent positiv.