Corona - Erstmals wieder unter 2.000 Infizierte in Tirol

Seit dem 22. Oktober

Tirol wartet kurz vor Bekanntgabe des dritten Lockdowns mit positiven Corona-Zahlen auf: Erstmals seit dem 22. Oktober gab es im Bundesland wieder weniger als 2.000 Infizierte, nämlich 1.967. Am Tag zuvor waren es noch 2.081. In den vergangenen 24 Stunden kamen 184 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 292 weitere Menschen genesen.

Indes starben drei weitere Personen mit oder an Covid-19. Dabei handelte es sich um eine 78-Jährige, eine 86-Jährige und einen gleichaltrigen Mann. Alle drei wiesen Vorerkrankungen auf.

In den Tiroler Krankenhäusern wurden 242 Corona-Patienten behandelt- um sieben mehr als am Donnerstag. 50 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung, um einer weniger als am Tag zuvor.

Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 421 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 290. Bisher wurden in Tirol 439.776 Testungen durchgeführt.