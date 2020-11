Corona - Estland beschloss Maskenpflicht und weitere Einschränkungen

Empfehlung wird zur verbindlichen Anordnung

Angesichts weiter steigender Corona-Neuinfektionen verhängt Estland weitere Einschränkungen für die Bevölkerung. Die Regierung in Tallinn änderte am Montag die bisherige Empfehlung, in der Öffentlichkeit Schutzmasken zu tragen, in eine verbindliche Anordnung um. Die Maskenpflicht tritt zum 24. November in Kraft.

Zugleich muss in allen öffentlichen Innenräumen die sogenannte 2+2-Regel in dem baltischen EU-Land befolgt werden. Danach dürfen nicht mehr als zwei Personen zusammen sein und sie müssen einen Abstand von mindestens zwei Metern zu anderen Personen einhalten. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzte die Regierung zudem die Teilnehmergrenze für Veranstaltungen im Freien auf 500 Personen herab, im Innenbereich auf 250. In Innenräumen mit festen Sitzplätzen dürfen bis zu 400 Personen teilnehmen. Strengere Regeln gelten für die Hauptstadt Tallinn und die umliegende Region.

"Der Zweck der Beschränkungen ist es, das Leben in Estland so offen wie möglich zu halten", erklärte Regierungschef Jüri Ratas. Die Infektionsrate sei weiterhin hoch. "Ohne zusätzliche Einschränkungen könnte das Gesundheitssystem überlastet werden." Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern verzeichnete bisher 9.956 bestätigte Corona-Infektionen und 92 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus.