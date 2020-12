Corona - Estland will Schutzmaßnahmen verschärfen

Premier Ratas: "Weitere Anstrengungen erforderlich"

In Estland will die Regierung wegen anhaltend hoher Infektionszahlen die Corona-Schutzmaßnahmen über Weihnachten verschärfen. In dem baltischen EU-Land sollen zum 14. Dezember alle Bildungseinrichtungen mit Ausnahme von Kindergärten bis Jahresende schließen. Auch Freizeit- und Sportaktivitäten sollen landesweit für drei Wochen untersagt werden, teilte die Staatskanzlei in Tallinn am Mittwoch mit.

Für eine Region im Osten des Landes mit starken lokalen Corona-Ausbrüchen sollen zudem bereits zum 12. Dezember weitergehende Beschränkungen verhängt werden. Die Maßnahmen sollen den Angaben zufolge bei der Regierungssitzung am Donnerstag beschlossen werden.

Estland mit 1,3 Millionen Einwohnern hatte im Herbst einen deutlichen Anstieg der Infektionsraten verzeichnet. Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid und Ministerpräsident Jüri Ratas sind derzeit in Quarantäne.

Zur Eindämmung der Pandemie hatte die Regierung in Tallinn neue Corona-Schutzmaßnahmen verhängt. "Die gegenwärtigen Beschränkungen haben die Ausbreitung des Virus verlangsamt, um aber einen Rückgang zu erreichen, sind weitere Anstrengungen erforderlich", schrieb Ratas auf Facebook. Seit Beginn der Pandemie wurden in Estland mehr als 16.000 Corona-Infektionen registriert.