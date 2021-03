Corona - Estlands Präsidentin geimpft, Regierungschefin in Quarantäne

Estland hat aktuell eine der höchsten Infektionsraten in Europa

Estlands Präsidentin Kersti Kaljulaid hat sich gegen Corona impfen lassen. Das Staatsoberhaupt des baltischen EU-Landes erhielt am Freitag in einem Spital in der Hauptstadt Tallinn die erste von zwei Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca. Dies teilte die 51-Jährige auf Facebook mit. Regierungschefin Kaja Kallas begab sich unterdessen vorsorglich in Quarantäne, weil sie Kontakt mit einem Corona-Infizierten gehabt hatte.

Präsidentin Kaljulaid appellierte an die Bürger Estlands, es ihr mit dem Impfen wenn immer möglich nachzumachen, um wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Kaljulaids Impfung erfolgte außer der Reihe, weil sie im April Afghanistan besuchen will. Die Corona-Vorgaben sähen vor, dass sich die Delegation im Voraus impfen lasse, zitierten estnische Medien aus einem Schreiben der Präsidialkanzlei.

Ministerpräsidentin Kaja Kallas begab sich vorsorglich in Quarantäne, weil sie Anfang der Woche Kontakt mit einem Corona-Infizierten gehabt hatte. "Dies macht mich zu einem engen Kontakt und deshalb werde ich bis Donnerstag nächster Woche in Selbstisolation sein", schrieb Kallas am Freitag auf Facebook. Anzeichen einer Corona-Erkrankung zeigten sich bisher nicht, auch ein Test am Donnerstagabend sei negativ ausgefallen. Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern weist nach Angaben der EU-Behörde ECDC aktuell eine der höchsten Infektionsraten in Europa auf.