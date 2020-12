Corona - Estlands Regierungschef lässt sich bei EU-Gipfel vertreten

Ratas hatte sich vorsorglich in Quarantäne begeben

Estlands Regierungschef Jüri Ratas wird sich beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel von seinem lettischen Amtskollegen Krisjanis Karins vertreten lassen. Weil er sich noch bis zum 12. Dezember in Selbstisolation befinde, werde er nicht an dem Spitzentreffen teinehmen können, schrieb Ratas am Montag auf Twitter. Daher habe er Karins gebeten, dort Estlands Position zu vertreten.

Ratas hatte sich am Freitag vorsorglich in Quarantäne begeben, nachdem er zuvor in Kontakt mit einem Corona-Infizierten gewesen war. Symptome einer Corona-Erkrankung zeigte er bisher nicht. "Ich fühle mich gut, und meine letzten Testergebnisse waren negativ", twitterte der Ministerpräsident des baltischen EU- und NATO-Landes weiter.

Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten können ihr Stimmrecht bei den Spitzentreffen in Brüssel nur an einen anderen Gipfelteilnehmer übertragen. Die Vertretung zum Beispiel durch einen Minister sieht die Geschäftsordnung des Europäischen Rates nicht vor. Die beiden benachbarten Baltenstaaten Estland und Lettland arbeiten bei vielen EU-Themen eng zusammen.

Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern hatte im Herbst einen deutlichen Anstieg der Infektionsraten verzeichnet. Zur Eindämmung der Pandemie hat die Regierung in Tallinn neue Corona-Schutzmaßnahmen verhängt. Seit Beginn der Pandemie wurden in Estland über 15.000 Corona-Infektionen registriert.