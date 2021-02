Corona - Etwas mehr Infizierte in Tirol, stabile Lage in Spitälern

128 Neuinfektionen und 98 Genesene - Weiter 85 Corona-Patienten in Krankenhäusern

In Tirol waren mit Stand Donnerstagmittag 952 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - um 29 mehr als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 128 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren aber auch 98 weitere Personen vom Virus genesen. Die Lage in den Spitälern blieb - wie schon seit Wochen - stabil: Nach wie vor wurden 85 Corona-Patienten dort behandelt, 25 davon auf Intensivstationen (plus zwei).

Unterdessen verstarb eine weitere Person mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Die meisten Covid-Fälle gab es nach wie vor in dem wegen der "Südafrika-Mutante" besonders im Fokus stehenden Bezirk Schwaz mit 190, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 166 und dem Bezirk Innsbruck-Land mit 120. Im Bundesland wurden bisher 549.776 Testungen durchgeführt.