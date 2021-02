Corona - Etwas mehr Infizierte in Vorarlberg

44 Neuinfektionen und 32 weitere Genesene - Lage in Spitälern stabil

In Vorarlberg ist die Zahl der Corona-Infizierten leicht gestiegen. Am Samstag kamen laut Dashboard des Landes 44 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren 32 weitere Menschen vom Virus genesen. Somit waren 394 Menschen mit dem Virus infiziert - um elf mehr als am Vortag. Die Lage in den Spitälern blieb stabil: 30 Corona-Patienten wurden dort behandelt (plus zwei), davon sieben auf Intensivstationen. Indes starb eine weitere Person mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 274 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben. Zehn Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Virus infiziert, sechs weitere in Quarantäne.

Die meisten aktiv Positiven wies der Bezirk Feldkirch mit 114 auf, gefolgt vom Bezirk Dornbirn mit 103 und dem Bezirk Bregenz mit 93. 33 der 96 Vorarlberger Kommunen verzeichneten keine Covid-Fälle.