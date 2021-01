Corona - Etwas weniger Infizierte, etwas mehr Patienten in Tirol

142 Neuinfektionen und 144 weitere Genesene

In Tirol waren mit Stand Donnerstagmittag 1.842 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - um zwei weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 142 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren 144 weitere Personen vom Virus genesen. Die Zahl der Spitalspatienten stieg leicht an: 151 befanden sich in stationärer Behandlung - um sieben mehr als am Mittwoch. 33 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung (plus zwei).

Indes starb keine weitere Person mit oder an Covid-19. Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 369 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 291 und dem Bezirk Kitzbühel mit 240. In der Landeshauptstadt Innsbruck blieb die Zahl der aktiv Erkrankten mit 168 beständig niedrig. Im Bundesland wurden bis dato 468.213 Testungen durchgeführt.